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Nice - Marsilya maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1'de Igor Tudor yönetimindeki Marsilya, Nice'i deplasmanda 3-0 yendi ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Yeni transfer Alexis Sanchez attığı 2 golle takımını sırtlayan isim oldu.

28 Ağustos 2022, Pazar 17:57 Son Güncelleme:
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Nice - Marsilya maç sonucu: 0-3

Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada Nice, Marsilya'yı konuk etti. Igor Tudor'un ekibi, zorlu maçı ilk yarıda attığı gollerle 3-0 kazanmayı başardı. Marsilya'ya 3 puanı kazandıran golleri Alexis Sanchez (2) ve Nuno Tavares attı.

Marsilya'nın Inter'den kadrosuna kattığı Şilili yıldız Alexis Sanchez, yeni takımındaki ilk gollerini attı ve 3 puanın kazanılmasında büyük pay sahibi oldu. Marsilya bu sonuçla 4 maçta 10 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Lucien Favre yönetimindeki ev sahibi Nice ise 2 puanda kaldı.

Geçtiğimiz hafta hocası Igor Tudor tarafından 65. dakikada oyuna alınan ve 83. dakikada oyundan çıkarılan milli yıldız Cengiz Ünder ise maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna girmedi.

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