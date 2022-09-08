Nice - Köln maçı ertelendi! Taraftarlar arası kavga çıktı

Salı ve Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi heyecanın ardından bugün de UEFA Avrupa Ligi ile Konferans Ligi grup aşaması maçları başladı. Ancak skandal bir olay Fransa'da yaşandı ve futbola gölge düştü.

UEFA Konferans Ligi'nde Fransız temsilcisi Nice ile Alman ekibi Köln arasında oynanacak maç taraftar olayları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

RMC Sport'un haberine göre; tribünlerde arbede yaşandı ve taraflar arasında sis bombası atıldı. Bir taraftar tribünden düştü ve ciddi bir şekilde yaralandı. Sağlık görevlileri düşen taraftara müdahele ettiler.

Bu yaşananların ardından UEFA iki takım yetkilileriyle görüşerek maçı iptal etti ve başka bir tarihe ertelemek zorunda kaldı.

Köln'den açıklama

Köln Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nice ile oynayacağımız maç, tribündeki taraftar grupları arasında yaşanan şiddet olayları nedeniyle ne yazık ki ertelenmiştir. UEFA, güvenlik toplantısı yapıyor. Şiddetin her türlüsünü kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.







