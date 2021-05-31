Nice Ersin Destanoğlu transferi için resmi teklifini yaptı!

Beşiktaş formasıyla sezonu çifte kupayla tamamlayan Siyah-Beyazlılar’da başarılı bir görüntü sergileyen Ersin Destanoğlu’na Fransız kulüplerinin ilgisi devam ediyor. Son olarak Lig 1 ekiplerinden Nice’in, Kara Kartal’ın kapısını resmi teklifle çaldığı bildirildi. Güney Fransa temsilcisinin, 20 yaşındaki file bekçisi için Siyah-Beyazlılar’a 5 milyon Euro’luk (52 milyon TL) teklifte bulunduğu öğrenildi. İlk etapta Ersin’le yola devam etmeyi planlayan yönetimin ise Ersin için istediği bonservis bedeli, 8 milyon Euro (yaklaşık 84 milyon TL) seviyesinde...

‘Oturmaya gitmem’

Geleceğiyle ilgili olarak geçen hafta açıklamada bulunan Ersin, “Avrupa’da oynama hayalim var. Kulübüme para kazandırmak isterim. Ancak oturmaya gitmem. Yıllardır her sezon 30-35 maça çıkıyorum. Doğru zamanda gidip görev yapabileceğim bir takımda forma giymek istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

Ömer Necati Albayrak



