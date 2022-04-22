Nice Ersin Destanoğlu için teklif yaptı!

Beşiktaş 'ta geçen sezon teknik direktör Sergen Yalçın'ın kaleyi teslim ettiği Ersin Destanoğlu ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.

Genç eldivene Fransa Ligi takımlarından Nice talip olmuştu.

Siyah beyazlı kaleciyi sezon sonunda kadrosuna katmak isteyen Nice, Ersin için önereceği bonservis bedelini de belirledi.Nice'in 21 yaşındaki file bekçisi için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyebileceği aktarıldı.

Ersin bu sezon Beşiktaş formasıyla 38 karşılaşmaya çıkarken kalesinde 49 gol gördü. Ersin 12 maçta ise kalesini gole kapadı. (A Spor)



