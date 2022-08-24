Kulüplerimiz kadrolarını güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürürken, Avrupa'da da tüm kulüpler takviyeler için yoğun mesai harcıyor. Bu sezon Erling Haaland'ın, Manchester City'e, Robert Lewandowski'nin de Barcelona'ya gitmesi gibi flaş transferler gerçekleşirken, Fransa'da da sezonun bomba imzalarından biri çok yakın...

L'Equipe, Nice'in, Arsenal'in Ağustos 2019'da 80 milyon Euro'ya renklerine bağladığı Nicolas Pepe'yi kiraladığını duyurdu. İngiliz ekibinde geçirdiği 3 senelik macerada bekleneni veremeyen, 27 gol, 21 asistle oynayan Fildişili kanat oyuncusunun Fransa'ya giderek, daha fazla süre bulup, yeniden Lille günlerine dönmesi amaçlanıyor.