Kanat arayışında olan ve 20 yaşındaki oyuncunun potansiyeline güvenen Fransız ekibinin transferi gerçekleştirmek adına tüm şartları zorlayacağı da belirtildi. Rekor bir bedel... Haberde, genç yıldızı bir başka Fransız devi Monaco’nun da istediği vurgulandı. Kırmızı- Beyazlılar’ın, 16 milyon Euro’luk teklifinin Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmediği kaydedildi. Sezon başında Yusuf Yazıcı’yı Lille’e gönderen Bordo- Mavililer, Abdülkadir Ömür’ü de rekor bir bedelle Fransa’ya satabilir.