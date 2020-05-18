Nice Abdülkadir'in peşinde!

Fransızlar'dan müthiş iddia... Fransa’nın en saygın ve yüksek tirajlı dergisi France Football, Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür için Nice’in devrede olduğunu yazdı.

18 Mayıs 2020, Pazartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Nice Abdülkadir'in peşinde!

Kanat arayışında olan ve 20 yaşındaki oyuncunun potansiyeline güvenen Fransız ekibinin transferi gerçekleştirmek adına tüm şartları zorlayacağı da belirtildi. Rekor bir bedel... Haberde, genç yıldızı bir başka Fransız devi Monaco’nun da istediği vurgulandı. Kırmızı- Beyazlılar’ın, 16 milyon Euro’luk teklifinin Trabzonspor yönetimi tarafından kabul edilmediği kaydedildi. Sezon başında Yusuf Yazıcı’yı Lille’e gönderen Bordo- Mavililer, Abdülkadir Ömür’ü de rekor bir bedelle Fransa’ya satabilir.

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