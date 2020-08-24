Yeni sezon öncesindeki transfer planlamasını 2 forvet üzerine yapan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda çalışmalarına devam ediyor. Bu konuda aceleci davranmayıp PAOK karşılaşmasına Cyle Larin’le çıkmaya karar veren Beşiktaş Yönetimi, yeni forvetini bir sonraki tura yetiştirmeyi amaçlıyor. Son olarak kulübe önerilen Oumar Niasse’den şartları için bilgi isteyen Kara Kartal’a, Senegalli futbolcunun cephesinden dün geri dönüş yapıldı. İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a attığı 4 yıllık imzanın süresi dolan ve boşa çıkan 30 yaşındaki futbolcunun, menaceri aracılığıyla Beşiktaş’tan seneliği 2 milyon Euro’dan 3 yıllık sözleşme talep ettiği ifade edildi.

Cisse beklemede...

Tecrübeli futbolcunun bonservisinin elinde bulunması sebebiyle Niasse ismine olumlu bakan Beşiktaş Yönetimi’nin, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PAOK’la yarın oynayacakları karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın’la konuyu görüşeceği bildirildi. Forvet hattında 2 takviye talebi bulunan Yalçın’ın onay vermesi halinde bu hafta içerisinde Niasse’yi İstanbul’a getirmeyi planlayan Siyah- Beyazlılar, sonrasında sıradaki hedefi için çalışma başlatacak. Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılan Papiss Cisse’yi listesinde tutmayı sürdüren idarecilerin, Niasse’yle beraber 35 yaşındaki golcüye de imza attırabileceği kaydedildi