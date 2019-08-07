Niasse artık çok yakın!

Bordo-Mavililer’in istediği santrforlardan birisi olan Oumar Niasse artık Trabzonspor’a çok yakın... 2015-16 sezonunun devre arasında 18 milyon Euro bedelle Everton’a transfer olan Senegalli golcü, İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamadı. Hull City ve Cardiff’e kiralanan 29 yaşındaki oyuncu, yeni sezon öncesinde de takımda 5. santrfor durumuna düştü. Calwert Lewin, Richarlison, Moise Kean ve Cenk’in arkasında kalan Niasse ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.

Trabzon’un da ilgisinden memnun olan başarılı oyuncunun, Türkiye’ye dönmeye sıcak baktığı ve bu nedenle Karadeniz ekibinin teklifine yeşil ışık yaktığı bildirildi. Ada ekibinin de bonservis için sorun çıkartmayacağı gelen haberler arasında.