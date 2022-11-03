Chelsea'nin Fransız yıldızı N'Golo Kante'nin Beşiktaş ile ilgili söylediği sözler gündem oldu. Türk şef Nusret Gökçe'nin restoranında yemek yiyen ve sonrasında kameralar karşısına geçen 31 yaşındaki futbolcu söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Nusret'in kendisini Fenerbahçe 'ye davet etmesi üzerine Kante, açıklamalarıyla Beşiktaşlılar'ı mest etti. İşte detaylar...





DÜNYA KUPASI'NDA YOK

N'Golo Kante daha önce Türkiye'ye gelmiş ve yakın arkadaşı olan Fode Koita'nın kulübü Kasımpaşa'yı ziyaret etmişti. Chelsea bu sezon sadece 2 maçta forma giyebilen 31 yaşındaki oyuncu, 2022 Dünya Kupası'nda da forma giyemeyecek.





CHELSEA'YE 35 MİLYON EURO'YA GİTMİŞTİ

Altyapısından yetiştiği Suresnes'ten 2010 yılında Boulogne'a transfer olarak profesyonel olan Kante, 2013'te ise Caen'in yolunu tutmuştu. 2 yıl sonra 9 milyon Euro'ya Caen'in yolunu tutan Fransız orta saha, 1 yıl sonra ise tam 35.8 milyon Euro bedelle Chelsea'ye imza atmıştı.

N'Golo Kanté'nin Kupalarla Dolu Kariyeri

KOITA'YI ZİYARETE GELMİŞTİ

N'Golo Kante, 2018'de Kasımpaşa kulübünü ziyaret etmiş, Caen'de birlikte forma giydiği eski takım arkadaşı Fode Koita ile görüşmüştü.

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Koita da daha sonra Trabzonspor 'dayken Kante'ye bordo-mavili formayı hediye etmişti.

TOTTENHAM VE BARCELONA PEŞİNDE

Tottenham'ın hocası Antonio Conte, Chelsea orta saha oyuncusu N'Golo Kante'nin büyük bir hayranı olduğunu söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı Spurs'ü önümüzdeki yaz Fransız futbolcu için bir transfer savaşına sokabileceği bildiriliyor. Ancak Lilywhites, Kante'nin Stamford Bridge'deki sözleşmesinin sonuna yaklaşırken, Barcelona'nın da ilgisi olduğunu ve yaz döneminde Katalan ekibiyle yarış içerisinde olacağı ifade edildi.

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CONTE İLE BAŞARILARI VAR

Kante, 2016 yılında Leicester City ile beklenmedik bir Premier Lig şampiyonluğu kazandıktan sonra Conte tarafından Chelsea'ye transfer edilmişti. Orta saha oyuncusu İtalyan hocanın dümendeki ilk sezonunda arka arkaya zaferler elde ederken, Fransız futbolcu o sezon verimli bir dönem geçirdi.

TAM BİR TÜRK HAYRANI

Chelsea’nin ön liberosu N’Golo Kante tam bir Türkiye hayranı... Fransız futbolcunun bu hayranlığının nedeni ise Paris’te spor ve iş dünyasından birçok kişinin gittiği diş hekimi Dr. Gökhan Çağrıcı ile tanışması... Aslen Sivaslı olan Çağrıcı ailesiyle yakın dost olduğunu belirten yıldız futbolcu, öyle ki M. City zaferi sonrası Çağrıcı ailesini arayarak “Dualarınızla beni motive ettiniz” demiş ve teşekkür etmiş. İşte Kante’nin açıklamaları...





"HEPSİ AİLEM GİBİ"

Yaklaşık 1 yıl önce diş tedavisi nedeniyle önce Gökhan sonrasında ailesiyle tanıştık, dost olduk. Onları ailemin bir parçası gibi görüyorum. Hatta Gökhan’ın annesine ben de ‘Hatun Anne’ diyorum. Annem gibi...

"TÜRK YEMEKLERi HARiKA"

Hatun anne bana Türk lezzetlerini tattırdı. Fransa’da Michelin yıldızlı usta aşçılara şapka çıkartacak kadar lezzetli yemekler yapıyor. Özellikle ev köftesi, sütlaç ve çayı muhteşem. Gökhan’ın hem sohbeti hem de aile ortamı beni inanılmaz etkiledi. ‘

"DUALARLA KAZANDIM’

Ne zaman sıkılsam huzur bulmak için Hatun Anne’yi ararım. Bana sürekli destek ve moral veriyor. Porto’daki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde bana moral ve motivasyonu Hatun Anne verdi. Bana dua ettiğini söyleyince kendimi daha güçlü hissettim.





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"SULTANAHMET’TE SABAH NAMAZI ANLATILMAZ, YAŞANIR"

Türkiye benim için inanılmaz bir manevi atmosferi olan ülke... Kasımpaşa’daki Koita, Fenerbahçe ’de oynayan Nabil Dirar, Erzurumspor’da oynayan Aatif ve birkaç arkadaşım Türkiye’de oynadılar ve çok seviyorlar. Benim de Türkiye’ye inanılmaz sevgi bağım var. Gökhan ile İstanbul’a gelerek camileri gezdim. Özellikle Sultanahmet’te sabah namazında inanılmaz bir huzur ve rahatlık yaşadım. Bu atmosfer anlatılmaz yaşanır... İstanbul tablo gibi. Boğaz’da bir otelde konakladım, büyülendim.

Dünyanın en çok tarih kokan kenti bence İstanbul. Her köşesinde ayrı bir hikaye görebiliyorsunuz. Özellikle Türkiye hakkında bulduğum tüm kitapları okuyorum.





FENERBAHÇE YERİNE BEŞİKTAŞ'I SEÇTİ

Chelsea'nin Fransız orta sahası N'Golo Kante Türk şef Nusret'le bir araya geldi. Kante'nin dışında bir de tercümanın bulunduğu ortamda sosyal medyada çok konuşulan bir diyalog yaşandı. Sakatlığı nedeniyle Fransa'yı 2022 Dünya Kupası'nda yalnız bırakacak N'Golo Kante'ye Fenerbahçe gelmesi yönünde bir telkinde bulunuldu. 31 yaşındaki oyuncu, "Hayır, hayır. Beşiktaş" yanıtını verdi. 'Bir gün Fenerbahçe'ye gelmelisin' şeklindeki öneriyi Kante, "Ben Beşiktaşlıyım. Türkiye'de favori takımım Beşiktaş." şeklinde cevapladı.

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