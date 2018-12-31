Ngadjui’ye onay çıktı

Transferde önceliğini stoper ve orta sahaya veren bu doğrultuda da çalışmalarına tam gaz devam eden Fırtına’nın gündemine son olarak Michael Ngadeu Ngadjui girmişti. Çekya ekiplerinden Slavia Prag forması giyen Kamerunlu stoper için hem oyuncu izleme ekibinden hem de teknik direktör Ünal Karaman’dan onay çıktı.

Sıcak bakıyor

Bonservis ücretinin yaklaşık 1 milyon Euro (6 milyon TL) olduğu öğrenilen 28 yaşındaki oyuncu için en kısa zamanda görüşmeler başlayacak. Prag ile pazarlık masasına oturacak olan Bordo-Mavili yönetim, görüşmelerde mesafe katettiği takdirde tecrübeli savunmacıyla da temaslarını hızlandıracak. 2016’dan bu yana Prag’da görev yapan Ngadjui’nin, Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı iddia ediliyor.