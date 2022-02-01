NFL efsanesi Tom Brady, emekli olduğunu açıkladı

NFL ekibi Tampa Bay Buccaneers'te oynayan ve Amerikan futbolu tarihinin en başarılı oyuncularından biri olarak gösterilen Tom Brady, emeklilik kararı aldı. Efsane oyuncu, 22 yıllık kariyerini sonlandırdığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile açıkladı.

Tom Brady paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oyunculuk kariyerim çok heyecan verici, hayal gücümün çok ötesinde ve iniş çıkışlarla dolu bir yolculuktu. Her gün içinde olduğunuzda, gerçekten herhangi bir son hakkında düşünmüyorsunuz. Ancak şimdi burada otururken, birlikte ve onlara karşı oynama ayrıcalığına sahip olduğum tüm harika oyuncuları ve koçları düşünüyorum - onlara karşı rekabet şiddetli ve derindi, ancak edindiğim dostluklar da bir o kadar derindi. Bu anıları her zaman hatırlayacağım. Kendimi dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum."

22 sezonluk kariyerinde birçok başarılara imza atan Brady, 7 kez Super Bowl zaferi yaşadı. Başarılı oyuncu 5 kez de Super Bowl'da MVP (En değerli oyuncu) olmayı başardı.

Çoğu kişi tarafından Amerikan futbolunda tüm zamanların en iyisi olarak gösterilen oyuncu, 2000 yılında New England Patriots'ta kariyerine başlamıştı ve en son Tampa Bay Buccaneers'te forma giyiyordu.

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