Nfinity Games’ten Azerbaycan atağı

Point Blank ekibi Türkiye’de edindiği espor tecrübesini Azerbaijan Cybersport Federation desteğiyle Azerbaycan’a taşıyor. Nfinity Games, görev bölgelerinden Azerbaycan’ın espor federasyonu Azerbaijan Cybersport Federation ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Point Blank’in oldukça popüler olduğu bu bölgede Azerbaijan Cybersport Federation 25 Haziran 2011 yılından beri faaliyet gösteriyor. Artık daha fazla resmi turnuva ve organizasyon, federasyonun da desteğiyle Azeri oyun severlerle buluşacak.

Azerbaycan bölgesindeki bu önemli anlaşmanın yanı sıra pazarlama faaliyetleri, internet kafe operasyonları gibi birçok konuya da eğilen Nfinity Games, bölgedeki oyuncu yoğunluğunu daha aktif bir topluluk haline getirmek ve Azeri oyuncuların daha eğlenceli bir ortamda oyunun tadını çıkarması için uğraş gösteriyor.

Nfinity Games Genel Müdürü Dongjune Shin, yapılan anlaşma için şu sözleri ekledi, “Azerbaycan Bölgesi bizim için en önemli önceliklerden biri olmuştur. Artan talepler ve Azeri oyunculardan gördüğümüz yoğun ilgi, bizim için yeni fırsatlar yarattı. Şimdi oyuncularımıza daha fazlasını sunabilmek için Federasyon ile güçlerimizi birleştiriyoruz. Bu anlaşmadan en fazla yarar sağlayanların oyuncular olacağına inanıyoruz.”

Nfinity Games, bölgedeki espor yatırımları ve iş birliktelikleriyle Azeri oyuncuların hem espor hem de oyun tecrübelerinin gelişmesine yönelik çalışmalarını 2019 yılında sürdürecek.