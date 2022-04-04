Nezih Alkış ağabeye son görev

Nezih Alkış... Türk spor basınının duayeni, efsane ismi... Nezih ağabey, önceki akşam 84 yaşındayken hayata gözlerini yummuştu. 1950 yılında başladığı gazetecilikte 70 yıla yakın emek veren Nezih Alkış için bugün, 2 sene başkanlığını yaptığı Türkiye Spor Yazarları Derneği’nde bir tören düzenlenecek. Ardından Alkış, Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek.

Gazeteciliğe adanan ömür

Nezih Alkış, 1938 yılında İstanbul’da doğdu. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ni bitirdikten sonra 1950 senesinde mesleğe ilk adımını Son Posta Gazetesi’yle attı. Sonrasında Milliyet Gazetesi’nde muhabirlik ve istihbarat şefliği yaptı, ardından spor müdürlüğünü üstlendi. Nezih ağabey, 1988 yılından 2001’e kadar ise Hürriyet Gazetesi’nin spor müdürü olarak görev yaptı. Nezih Alkış, 1992-1994 arasında ise Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin başkanlığını yürüttü. Alkış, Hürriyet’ten ayrıldıktan sonra Lig TV’de spor danışmanı olarak çalıştı, ardından Akşam Gazetesi’nin spor müdürlüğünü yaptı. Nezih ağabey, 2017 yılında FANATİK’e yazılarıyla katkıda bulundu.

Bakan Kasapoğlu’ndan taziye

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Nezih Alkış için yayınladığı taziye mesajında, “Türk spor basınının duayenlerinden Nezih Alkış’ın vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Merhum Nezih Alkış’a Allah’tan rahmet; ailesi, sevenleri ve spor camiasına başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.