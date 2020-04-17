Bir süredir Paris Saint-Germain'den Barcelona'ya transfer olacağı konuşulan Neymar için Katalan devinden kötü haber var. Catalunya Radio'ya göre Barcelona, corona virüs salgını nedeniyle ortaya çıkacak ekonomik sıkıntılar nedeniyle Neymar transferini düşünmüyor.

Yüksek maliyeti nedeniyle Neymar'ı liste dışı bırakan Barcelona hücum bölgesine takviye arayışını da sürdürüyor. Barcelona, hücum transferi için Inter'in Arjantinli yıldızı Lautaro Martinez ile ilgileniyor.

Üç sezondur PSG forması giyen 28 yaşındaki Neymar, 2017 yazında 222 milyon euro'luk fesih bedeli ödenerek Barcelona'dan Fransız ekibine transfer olmuştu. Neymar dünyanın en pahalı transferi unvanını koruyor.



