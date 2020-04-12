Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, eşinden ayrıldıktan sonra Neymar'ın da arkadaşı olan 22 yaşındaki Tiago Ramos'la birlikte olmaya başladı.

53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişkisini instagram hesabından duyurdu. 28 yaşındaki Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğendi ve 'Çok mutlu ol anne, seni seviyorum.' yorumunu yaptı.

Nadine'in eski eşi ve Neymar'ın babası da bu fotoğrafı beğenenler arasındaydı.

Nadine Gonçalves, 2016'da Neymar'ın babasından ayrılmıştı. O tarihten sonra ilk kez bir ilişki yaşayan Nadine, 22 yaşındaki model Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı. Tiago Ramos'un daha önce Neymar ile arkadaşlığı olduğu da ortaya çıktı.