Türkiye'de geçen yıl vizyona giren ve 5 milyonun üzerinde gişe rakamına ulaşan "7. Koğuştaki Mucize" filmi dünyada da popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Netflix'te yayınlandıktan sonra tüm dünyanın beğenisini kazanmaya başlayan filme bir övgü'de PSG'nin dünyaca ünlü süper starı Neymar'dan geldi.

Filmi gizlediğini IG hesabındanki story kısmından açıklayan yıldız futbolcu hüngür hüngür ağladığını açıkladı.

Neymar ayrıca "Çocuğu olanlar bu filmi izledikten sonraki duygumu daha iyi anlar. İnanılmaz güzel bir film, izlerken çocuklar gibi hüngür hüngür ağladım." ifadelerini kullandı.

İşte Neymar'ın yaptığı o paylaşım...

7. Koğuştaki Mucize filminin konusu ve oyuncuları...

Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuştaki Mucize filminin vizyon tarihi için geri sayım başladı. Senaryosunu Kubilay Tat'ın yazdığı film, aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının hikayesini anlatıyor.

Aras Bulut İynemli’nin kızını Nisa Sofiya Aksongur canlandırırken ikiliye filmde; Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.

Aralarında çok özel ve güçlü bir bağ olan baba ile kızının masumiyet uğruna verdikleri mücadeleyi anlatan 7. Koğuştaki Mucize, izleyenlere duygusal anlar yaşatacak. Sıradan hayatı bir anda alt üst olan Memo’nun iyilik dolu çocuk kalbi ve her şeyden çok sevdiği kızı dışında bir dünyası yoktur. Memo suçsuzdur ve şimdi yaşamına geri dönebilmesi için bir mucizeye ihtiyacı vardır...