Dünya Kupası çeyrek finalde Hırvatistan'a mağlup olarak elenen Brezilya'nın forveti Richarlison, sırtına yaptırdığı dövmede takım arkadaşı Neymar'a da yer verdi. Neymar’ın ise bundan memnun olmadığı ve Richarlison'a, dövmesinde yer alan yüzünü sildirmesi için 30 bin Euro gönderdiği bildirildi.