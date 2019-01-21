Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında Paris Saint Germain'in yolunu tutan ve tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Neymar'ın adı, uzun bir süredir Real Madrid'le birlikte anılıyordu.

Fransız Canal Plus kanalında yayınlanan Canal Football Club adlı programa konuşan 26 yaşındaki Brezilyalı yıldız, Real'e gideceğine yönelik iddiaların sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Hakkımda her zaman birtakım spekülasyonlar çıkıyor. Profesyonel futbola başladığımdan bu yana formasını giydiğim takımlardan ayrılacağım konuşuluyor ama şu an için somut hiçbir şey yok.

Konuyla ilgili kesin bir gelişme olduğunda emin olun ki herkese bir açıklamada bulunacağım. Bu noktada son derece açık olduğumu düşünüyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler