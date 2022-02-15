30 yaşındaki futbolcu bu sene alışılmışın dışında performans sergilemeye devam ediyor.

Bu sezon Fransız ekibi ile ligde 10 maça çıkan Neymar, 3 gol 3 asist katkısı yaparken 1 kez sarı kart ile cezalandırıldı. Brezilyalı oyuncu takımı ile Şampiyonlar Ligi'nde 4 maça çıkma başarısı gösterirken takımı adına skor katkısı yapamadı. Neymar oynadığı 4 maçta 1 kez sarı kart ile cezalandırıldı.

Brezilyalı oyuncu farklı bir istatistiği hayata geçirmeyi başararak bu sezon mücadele ettiği maçlarda attığı gol sayısı kadar sarı kart ile cezalandırıldı. Neymar oynadığı 14 maçta 3 gol atarken toplamda da 3 kez sarı kart ile cezalandırıldı.