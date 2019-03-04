Neymar'dan flaş Real Madrid açıklaması!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, ülkesinde katıldığı bir televizyon programında Real Madrid'e olası bir transferiyle ilgili olarak gündem yaratan bir açıklamada bulundu.

04 Mart 2019, Pazartesi 15:31
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Neymar'dan flaş Real Madrid açıklaması!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı süperstarı Neymar, ülkesi Brezilya'da Real Madrid'e olası bir transferiyle ilgili olarak gündem yaratan açıklamalarda bulundu.

Hakkında sürekli olarak transfer spekülasyonları çıkan 27 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Rede Globo televizyonunda yayınlanan Esporte Espetacular adındaki bir televizyon programına katılarak konu hakkında şunları söyledi:

"Real Madrid, dünyanın en büyük kulüplerinden biri ve herkes, bu kulüpte oynamak ister. Ancak sakin olun. Paris'te kendimi mutlu hissediyorum. Gelecekte ne olacağını ise kimse bilemez. Real'in harika bir takım olduğu gerçek. Onlara büyük saygı duyuyorum ama şu an kendimi Paris'te görüyorum."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler


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