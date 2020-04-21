PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar, Fransız kulübünden yılda 36.8 milyon Euro'luk net bir maaş alırken bonus ve kampanyalar ile bu ücreti yıllık 50 milyon Euro'nun üstüne çıkıyor.

Bugünlerde eski takımı Barcelona'ya dönmesi konuşulan Neymar, bu isteğini gerçekleştirmek adına yıllık kazancının büyük bir kısmından vazgeçmek durumunda kalabilir.

Mundo Deportivo'ya göre Brezilyalı yıldız, eski takımına dönmek istiyorsa 50 milyon Euro'nun üzerindeki kazancından vazgeçip 20 milyon Euro seviyelerinde bir yıllık kazanca hazır olmak durumunda.

Aynı haberde ise Neymar'ın Barcelona'ya dönmek adına bu durumu kabul ettiği belirtiliyor.