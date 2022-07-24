Paris Saint-Germain'den ayrılmak istediğine yönelik haberler çıkan ve ismi Chelsea, Manchester City gibi Avrupa devleri ile anılan yıldız futbolcu Neymar, kendisi hakkındaki iddialara yanıt verdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre Christophe Galtier'in takımın başına geçmesinin ardından takımdaki rolü belirsizliğini koruyan Neymar, iddiaların aksine takımda kalmak istediğini şu sözlerle ifade etti: "PSG'de kalmak istiyorum. Kulübü bilmiyorum çünkü bana hiçbir şey söylemediler. Burada birkaç yıllık bir sözleşmem var. Şimdilik hiçbir şey söylemediler."

"Kanıtlayacak hiçbir şeyim yok"

Kendisine yönelik eleştirilere de yanıt veren Brezilyalı yıldız: "Gerçek şu ki, kimseye kanıtlayacak hiçbir şeyim yok. İnsanlar çok konuşuyor çünkü başka bir şey yapamıyorlar. Beni tanıyorlar, nasıl olduğumu, nasıl oynadığımı biliyorlar. Gösterecek hiçbir şeyim yok. Futbol oynamayı seviyorum, mutluyum." dedi.

Ayrılık iddiaları

Geçtiğimiz haftalarda Neymar'ın PSG Başkanı Nasser Al Khelaifi'nin açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edilmişti.

2017 yılında 222 milyon Euro'luk, Avrupa futbolunu adeta sarsan bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olan Neymar, performansıyla sık sık eleştirlerin odağında yer almıştı. 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon PSG ile 28 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans göstermişti.



