Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar, saha dışında da kalpleri fethediyor.

PSG'nin Brezilyalı dünya yıldızı Neymar, kendi adını taşıyan yardım kuruluşunda; koronavirüs nedeniyle maddi açıdan zor durumda olan çalışanların maaşını bir yıldır kendi karşılıyor. Fransız kulübünün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Brezilya'nın en büyük PSG hayran topluluklarınan olduğu ve koronavirüsten oldukça etkilenen ülke için iyi dilekler sunuldu.

Ayrıca yapılan paylaşımda Neymar'ın bir yıldır kendi adını taşıyan ve bir kapalı kapalı olan kuruluşta çalışan 140 kişinin maaşlarını ödediği belirtildi.







