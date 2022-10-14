Fransa Ligue 1'de Paris Saint-Germain forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar, futbolunun yanı sıra geçtmişte yaşadığı olaylarla anılmaya devam ediyor. 2017 yılında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye 222 milyon euro bonservis bedeli ile transfer olan Neymar, en son takım içinde Kylian Mbappe ile yaşadığı anlaşmazlık ile gündeme gelmişti. Ancak yıldız futbolcunun başı bu sefer farklı bir sorunla dertte.









SANTOS'TAN BARCELONA'YA TRANSFERİ

Neymar, 2013 yılında Brezilya'nın Santos ekibinden Barcelona'ya transfer olmuştu. 30 yaşındaki futbolcu o dönem 88 milyon euro'ya yakın bir bedelle transfer olurken kulüpler ilk başlarda daha düşük bir bedel açıklamış ve konu büyük tartışmaları beraberinde getirmişti. Neymar o dönemde haklarının yüzde 40 sahibi olan DIS şirketi ile transferi nedeniyle mahkemelik oldu.

MAHKEMEYE ÇIKACAK

AS'ta yer alan habere göre Neymar'ın Santos'ta geçirdiği süre boyunca haklarının yüzde 40'ına sahip olan Brezilyalı DIS şirketi, yıldız futbolcunun Santos'tan Barcelona'ya transferinde yolsuzluk yapıldığı gerekçesi ile şikayetçi oldu.





İlgili Haberler Barcelona, Avrupa Ligi yolunda





HAK KAYBI İDDİASI

Barcelona, Temmuz 2013'te Santos'tan Neymar'ı transfer etti ve kulüpler transferin bedelini açıkladı. Ancak DIS şirketi anlaşmada daha yüksek ücretlerin yer aldığına ve bu nedenle hak kaybına uğradığına inanıyor.

Brezilyalı yıldız kanat oyuncusu; 2013 yılında 88 milyon Euro bonservis karşılığında Santos'tan Barcelona'ya transfer edilmişti.

'YOLSUZLUK VE DOLANDIRICILIK'

DIS, Neymar'ı, Santos'un yöneticilerini ve Barcelona'nın eski başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu'yu 'yolsuzluk ve dolandırıcılık' iddiasıyla mahkemeye verdi. Şirket yetkilileri ve avukatları düzenlediği basın toplantısında adalete sonuna kadar güvendiklerini açıkladı.

195 MİLYON EURO TALEP EDİLİYOR

Davacı şirket yöneticiler için altı yıl hapis ve 195 milyon euro'ya kadar ceza talep ederken, Neymar ise 5 yıl hapis istemiyle yargılanacak.

DURUŞMA PAZARTESİ GÜNÜ

Duruşma Pazartesi günü ön sorgulama ile Barcelona'da başlayacak ve 31 Ekim Pazartesi gününe kadar sürmesi planlanıyor.









İLK DAVA DEĞİL

Bu dava Barcelona ve Neymar'ın ilk davası değil. Daha önce 2014 yılında Madrid savcılığı bu transfer çevresinde bir soruşturma başlatmıştı. Yaşana süreç sonrasında Sandro Rosell başkanlık görevinden istifa etti ve daha sonra Barca'nın transferi tamamlamak için gerçekten daha fazla ödeme yaptığı doğrulandı. Daha sonra Barcelona ve Bartomeu vergi kaçakçılığıyla suçlandı.

VERGİ KAÇIRMA SUÇLAMASI

Brezilyalı yıldız daha önce vergi kaçırma iddiasıyla da suçlamaların odağında yer almıştı. 2015 yılında Neymar'ın banka hesaplarına ve şirketlerine, Brezilya yetkilileri tarafından vergi kaçırma iddiasıyla 42,5 milyon euro'luk tedbir konulduğu ve Santos takımından Barcelona'ya transferi sırasında 14,3 milyon euro vergi kaçırdığı ve yüzde 150'lik bir vergi cezası uygulanacağı iddia edilmişti. (Skorer)