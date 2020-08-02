Barcelona Kulubü Başkanı Josep Bartomeu, İspanyol dergisi Sport'a gündemi değerlendirdi.

Transferle ilgili soruları cevaplayan Bartomeu, Teknik Direktör Setien ile ilgili iddialara açıklık getirdi.

İspanyol çalıştırıcıyı görevden almayı hiç düşünmediğini belirten Barcelona'nın patronu, "Quique Setien takımımızın teknik direktörü ve onunla yola devam edeceğiz" dedi.

Bartomeu, adları Katalan ekibiyle anılan Neymar ve Lautaro Martinez ile ilgili de kesin konuştu.

Pandemi sebebiyle oluşan ekonomik koşullara dikkat çeken başkan, "Şu an içinde bulunduğumuz durum bu tarz büyük harcamalara imkan vermiyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona başkanı, takımın sembol ismi Messi'nin adının transfer söylentilerine karışmasıyla ilgili rahatsızlığını da gizlemedi.

Bartomeu, "Leo bana defalarca kez futbolu burada bırakmak istediğini söyledi. En üst seviyede oynayacağı daha 3-4 sene var. İnanıyorum ki sözünü tutar ve futbol kariyerini burada noktalar" dedi.