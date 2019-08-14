Neymar transferi için çılgın talep!

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal'in dün Paris'te görüntülenmesi, Katalan kulübünün eski futbolcusu Neymar'ı yeniden kadrosuna katmak için Paris Saint Germain ile masaya oturacağı şeklinde yorumlanmıştı. Fransız basını ise havaalanında gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan Abidal'in PSG yöneticileriyle bir araya geldiğini duyururken taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin detaylarını paylaştı.

Ülkede yayım yapan Le Parisien gazetesi, Abidal'in Javier Bordas ile birlikte PSG Sportif Direktörü Leonardo ve Neymar ailesinin yakını Andre Curry ile bir araya geldiğini yazarken şu ana dek yapılan pazarlıklardan hiçbir sonuç alınamadığını yazdı.

Haberde Barcelona cephesinin Neymar için ilk olarak Philippe Coutinho artı 60 ila 80 milyon euroluk bir teklif sunduğu, bunu düşük bulan PSG yönetiminin ise La Liga devinden Coutinho'nun yanı sıra Nelson Semedo ve 120 milyon euro talep ettiği ifade edildi. Barça tarafının ise bunun üzerine PSG'ye Coutinho'nun yanında iki futbolcu ya da paradan oluşan pek çok paket sunduğu ancak bunların hiçbirinde Ivan Rakitic, Nelson Semedo ve Ousmane Dembele'nin yer almadığı öğrenildi.

Neymar'ı iki yıl önce 222 milyon euro karşılığında kadrosuna katarak tarihin en pahalı transferini gerçekleştiren PSG'nin ise Barcelona'dan gelen tekliflere nihai cevabını bir-iki gün içinde vereceği kaydedildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler