Neymar savaşı!

İspanya’nın iki büyük kulübü Real Madrid ile Barcelona, Neymar için karşı karşıya geldi. İki ekibin, Brezilyalı yıldızı kadrosuna katmak için Fransız kulübü PSG ile pazarlık masasına oturmaya hazırlandığı bildirildi. Yaz transfer döneminin 21 Eylül’de kapanacağı İspanya Ligi La Liga’da iki ezeli rakibin, Sambacı’yı kadrosuna katmak adına tüm imkanları seferber ettikleri öğrenildi. Dün başta Marca Gazetesi olmak üzere İspanyollar’ın diğer önemli spor gazeteleri AS, Sport ve El Mundo Deportivo, manşetlerini Neymar’a ayırdı. 220milyonEuro’yagitmişti 2017 yılında 220 milyon bonservis bedeliyle Barça’dan, PSG’ye transfer olan 27 yaşındaki oyuncunun, Fransa’da kalmak istemediğini net bir şekilde söylediği ifade edildi. Paul Pogba’yı alamayan Real’in, önceliği Neymar’a verdiği, Barcelona’nın da eski yıldızını Los Galacticos’a kaptırmak istemediği konuşuluyor. Bu doğrultuda PSG’nin ise süperstarı için 120 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde bu transferle ilgili daha önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.