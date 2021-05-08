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Neymar: PSG'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar’ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, ''Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum.'' dedi.

08 Mayıs 2021, Cumartesi 19:01 Son Güncelleme:
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Neymar: PSG'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain, Brezilyalı futbolcu Neymar’ın sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını açıkladı. Sözleşmesini yeniledikten sonra Fransız kulübünün resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Neymar, “Paris’te çok mutluyum. Bu kulübün bir parçası olmaktan, bu oyuncularla çalışmaktan ve bu kulübün tarihinin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bunlar beni büyük projeye daha fazla inandıran şeyler. Bu yüzden sözleşmemi uzattığım için çok mutluyum. Burada daha çok kupa kazanmayı umuyorum” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız basınında yer alan haberlere göre Neymar, vergilerin düşülmesinin ardından yıllık net olarak 30 milyon Euro ücret kazanacak.


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