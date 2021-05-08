Neymar, PSG ile sözleşme yeniledi

Adı uzun zamandır eski kulübü Barcelona ile anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Paris Saint Germain'de kaldı.

Fransız kulübü, 29 yaşındaki futbolcuyla 2025 yılına kadar sözleşme imzaladığını duyurdu. PSG ile yeni sözleşme imzaladıktan sonra kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Neymar, "Paris ile olan sözleşmemi 2025'e kadar uzattığım için çok mutluyum, Gerçek şu ki burada dört yıl daha kalmaktan, kulübün projesinin bir parçası olmaktan, denemek ve kazanmaktan çok mutluyum. Şampiyonluklar kazanmak ve en büyük hayalimiz olan Şampiyonlar Ligi'ni gerçekleştirmek için buradayım. Bu yüzden kulüpte kalmaktan, bunun bir parçası olmaktan ve sözleşmemi uzatmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.









27 maçta 25 gole katkı

2017 yılında 222 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Barcelona'dan Paris Saint Germain'e transfer olan Brezilyalı yıldız bu sezon lig kupa ve Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam çıktığı 27 maçta 15 gol 10 asistlik performans sergiledi.







