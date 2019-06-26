İspanya’da fiyasko gibi geçen bir sezonun etkilerini üzerinden atmak isteyen Real Madrid ile son şampiyon Barcelona, PSG’nin yıldızı Neymar için kıyasıya bir yarış veriyor. Ancak Brezilyalı futbolcunun şu an için Katalan ekibine gitmesi daha olağan gözükmesine rağmen taraftarlar ikiye bölünmüş durumda. Bir kesim 27 yaşındaki futbolcunun yeniden takıma katılmasını istemezken bir diğer grup ise bu transferin bir an önce gerçekleşmesini bekliyor. Bu doğrultuda Arjantinli süperstar Lionel Messi’nin, taraftar gruplarıyla bizzat görüşerek Neymar’ın olabildiğince iyi şekilde karşılanmasını isteyeceği öğrenildi. Öte yandan Neymar’ın Barça’ya dönmesi halinde senelik 30 milyon Euro (197 milyon TL) kazanacağı konuşuluyor.