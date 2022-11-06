Fransa Ligue 1'in 14. haftasında lider PSG deplasmanda Lorient'a konuk oldu. PSG mücadelenin dokuzuncu dakikasında Neymar'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Takımlar soyunma odasına bu skorla gitti.

Ev sahibi ekip ikinci yarıda, ilk yarıya nazaran daha ofansif bir oyun sergiledi. 53. dakikada Moffi'nin attığı golle skora denge geldi.

Mücadele ilerleyen dakikalarında iki takım da pozisyonlar üretti. Dakikalar 81'i gösterdiğinde PSG'de ilk golün sahibi Neymar'ın asistinde Danilo Pereira takımını bir kez daha öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG deplasmanda üç puanla dönen taraf oldu. Bu skorun ardından PSG puanını 38 yaparak, en yakın rakibi Lens'in beş puan önünde zirvede yer aldı.





27 puanda kalan Lorient ise dördüncü surada bulunuyor. PSG ligde gelecek hafta sahasında Auxerre'i konuk ederken, Lorient ise deplasmanda Strasbourg'a konuk olacak.