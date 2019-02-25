Paris Saint Germain'in yıldız ismi Neymar'ın ülkesi Brezilya'da yayın yapan Globo Esporte'ye verdiği son röportaj büyük ses getirdi.

2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euro karşılığında PSG'nin yolunu tutan ve tarihin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçen Brezilyalı süperstar, eski takım arkadaşı Lionel Messi'ye övgüler yağdırdı.

Messi'den bahsederken gözleri dolan 27 yaşındaki yıldız futbolcu, "Barcelona'ya geldiğimde transferimi kutladı ve beni kanatlarının altına aldı. Bana bir ağabey gibi davrandı. Size her gün yardım eden böyle bir oyuncuya sahip olmak gerçekten çok güzel bir his." ifadelerini kullandı.

"Messi'nin bu yönünü herkese anlatıyorum." diyen Neymar, sözlerini "Desteğe en çok ihtiyaç duyduğum zamanda dünyanın en iyi futbolcusu bana sevgi gösterdi." cümleleriyle tamamladı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler