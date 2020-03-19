Neymar Corona virüs dinlemedi, Brezilya'ya gitti!

Tüm Avrupa'da liglerin ve turnuvaların iptal olması Neymar'a yeni bir fırsat verdi. Yıldız oyuncu ülkesi Brezilya'ya döndü!

19 Mart 2020, Perşembe 10:46 Son Güncelleme:
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Neymar Corona virüs dinlemedi, Brezilya'ya gitti!

Fransız Le Parisien'de yer alan habere göre; tüm dünyada ortaya çıkan Corona virüs tehlikesine rağmen Neymar, Pais'ten ayrıldı ve takım arkadaşı Thiago Silva'yla birlikte ülkesi Brezilya'ya döndü. Neymar'ın ailesinin yanına gitmek istediği belirtildi. 

Paris Saint Germain'in ise oyuncularını ülkelerine gitmek konusunda engelleme hakkının bulunmadığı ve onlara sadece corona virüs tehdidini minimuma indrmeleri için uyarı verebileceği yazıldı. 

2017 yılında 222 milyon euroluk rekor fiyatla Barcelona'dan PSG'ye transfer olan Neymar'ın İspanya'ya geri dönme isteği biliniyor. 

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