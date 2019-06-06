Neymar, Copa America’da forma giyemeyecek

Brezilya Milli Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Neymar, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Copa America’da sakatlığı nedeniyle mücadele edemeyecek.

06 Haziran 2019, Perşembe 10:36
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Neymar, Copa America’da forma giyemeyecek

Brezilya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın konuk ettiği Katar’ı 2-0 mağlup ettiği hazırlık maçının 17. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Neymar’ın sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

Ayak bileğinde kırık tespit edilen Neymar, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Copa America’da Brezilya Milli Takımı’nın formasını giyemeyecek.

Brezilya’nın teknik direktörü Tite, geçen ay yaptığı açıklamada, Copa America’da kaptanlık görevinin Neymar’dan alınarak Dani Alves’e verildiğini duyurmuştu.

AA

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