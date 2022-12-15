Neymar beraat etti

Brezilya Milli Takımı ile kupaya çeyrek finalde veda eden Neymar'ın uzun bir süredir İspanya'da yolsuzluk ve dolandırıcılık ile ilgili davası devam ediyordu.

2013 yılında Santos'tan, Brezilya'ya transfer olduğu dönem ile ilgili yolsuzluk yaptığı konuşulan 30 yaşındaki oyuncu için beraat kararı verildi.