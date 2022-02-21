PSG'nin yıldızı Neymar, kariyerinin devamında neler yaşanabileceğine ilişkin açıklamalarda bulundu. Brezilyalı süperstar, Amerika Birleşik Devletleri'nde futbol oynamak istediğini belirtti.

Fenomenos adlı podcastte açıklamalarda bulunan Neymar, "Gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nde oynamak istiyorum. Çünkü orada lig kısa ve 3-4 aylık bir tatiliniz var" ifadelerini kullandı.

Eski takımı Santos'a dönme ihtimalini de yok saymayan Brezilyalı yıldız, "Elbette Santos'ta tekrar oynamayı da isterim. Ülkemde oynamak da özlediğim bir şey" dedi.

Neymar, geçtiğimiz aylarda PSG ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzatmıştı. Brezilyalı yıldız, sözleşmesi bittiğinde 34 yaşında olacak.