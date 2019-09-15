'Neyi konuşacağız!'

Beşiktaş’ın başına bu sezon geçen ve şu ana kadar beklentileri karşılayamayan teknik direktör Abdullah Avcı, Gazişehir karşısında ortaya konan futbol ve alınan sonuçtan dolayı oldukça üzgündü. Maç boyunca yerinde duramayan Avcı, 90 dakikanın ardından ise şunları söyledi: “Rakip, 5’li savunma oynadı. Bu yüzden topla oynama oranı arttı. Kırmızı kart ve penaltı anına kadar oyun istediğimiz gibi hep baskı, topa sahip olma, üretme, rakip sahada ile oynamayla geçiyordu. Belki golü feda edebilirsin, ama kırmızı kart... Golün telafisi vardır. Oyunun ilk 5. dakikasından sonra 4-4-1’e döndük, boşluk bıraktık. Rakip 5’li savunmayla bizi karşıladı. Sonrasında yediğimiz 2 ve 3. gol, kırmızı kart var. Atılan oyuncu (Kayode) hazırlık maçında kırmızı kart gördü, bugün (dün) bir kez daha atıldı. Biz futbol oynamak istiyoruz, hakemler buna yardım etmeli.”

‘Toparlanmamız lazım...’

“Hakem Halil Umut Meler finaller yönetti ama o finalleri nasıl yönettiğini biliyorum. Nerede nasıl maçlar yönettiğini biliyoruz. Oyuncular son bölümde geri dönüş yapmak istedi ama olmadı. Toparlanmamız lazım. Halil Umut Meler çok önemli finaller yönetti. O finalleri nasıl yönetti çok iyi biliyorum. Yediğimiz 2. gol, 3. gol, kırmızı kart... Bunları mı konuşacağız, hakemi mi konuşacağız. Başlarken, böyle bir senaryo çizsen olmaz. 5. dakikadan itibaren 10 kişi ile oynuyoruz. Burak Yılmaz bizim için önemli bir oyuncu. Kendisi Türk futbolundaki gelmiş geçmiş en iyi oyunculardan biri. Onun dönmesi bizim seçeneklerimizi daha fazla artıracak.”