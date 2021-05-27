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Next1 COVID sebebiyle hayatını kaybetti

Chaos Esports Club oyuncusu Arif "Next1" Keskin, 24 yaşında COVID ile verdiği mücadelede hayatını kaybetti.

27 Mayıs 2021, Perşembe 00:20 Son Güncelleme:
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Next1 COVID sebebiyle hayatını kaybetti

Chaos Esports Club oyuncusu Arif "Next1" Keskin, 24 yaşında COVID ile verdiği mücadelede hayatını kaybetti.

Next1, Nisan’dan beri vatandaşı olduğu Almanya’da tedavi görüyordu. Yaklaşık bir ay sonra, PENTA oyuncusu Fatih “CCcaaNaVaR” Yavuz, Twitter üzerinden üzücü haberi topluluk ile paylaştı.

Arif "Next1" Keskin rekabetçi kariyeri boyunca çeşitli Avrupa takımında oynadı. Semi-pro kategorisinde ciddi adımlar atan oyuncunun son büyük başarısı ise LowLandLions ile aldığı Benelux League Season 5 şampiyonluğu ve Chaos Esports Club ile aldığı 2020 Nordic Championship şampiyonluğu oldu.

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