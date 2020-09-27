Geçen sezon geçici olarak takımın başına geçtiği Trabzonspor'a bir Türkiye Kupası zaferi yaşatan Eddie Newton yeni sezon öncesinde resmen teknik direktörlük görevine getirilmişti. Fırtına, İngiliz hocanın yönetiminde ilk 2 lig maçında hayal kırıklığı yaşasa da dün sahaya mutlak galibiyet parolası ile çıktı. Pereira'nın yokluğunda Serkan'a şans veren, Edgar, Hüseyin ve Marlon ile savunmayı tamamlayan genç hoca, orta alanda da Abdulkadir Parmak'la, cezası biten Flavio'yu tercih etti. Kanatlarda Abdülkadir Ömür ile Nwakaeme'ye, 10 numarada da Baker'e forma veren Newton, Afobe'yle de gol aradı. Başarılı çalıştırıcının planı tuttu ve yeni sezondaki ilk 3 puan alındı.