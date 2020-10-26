İlk 5 haftada 5 puan toplayan Trabzonspor için Fenerbahçe maçı adeta bir final gibiydi. Özellikle de teknik direktör Eddie Newton açısından... Beklentileri bir türlü karşılayamayan İngiliz hoca, İstanbul’da kazanıp kredisini yükseltmek istiyordu. Ancak olmadı. Halbuki ilk devrede her şey Fırtına açısından iyi gidiyordu. Afobe’nin golüyle üstünlüğü yakalayan ve devre arasına moralli giren Bordo-Mavililer, ikinci yarıda art arda gelen gollerle dağıldı. Newton, sıkıntıya giren takımına müdahale edemezken, beklenen hamleleri yapmakta yine gecikti. Kenardan sürekli saha içine seslenen ve oyuncularını toparlamaya çalışan Newton, mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Kaderi Erol Bulut!

Geçen sezon Türkiye Kupası finalinde Erol Bulut’un çalıştırdığı Alanyaspor’u devirip, Trabzonspor’un başına geçen Newton’un kaderini yine Erol Bulut belirleyebilir. Kadıköy’deki yenilginin ardından İngiliz hocanın kredisini iyice azalırken, koltuğu sallanmaya başladı. Newton’un takımdaki geleceği hafta içinde yönetimin yapacağı toplantının ardından netleşecek.

‘Hayal kırıklığı yaşıyorum’

3-1’lik yenilgiyi yorumlayan Trabzonspor’un hocası Newton, “Gerçekten hayal kırıklığı yaşıyorum. İlk yarıda çok iyiydik. Ancak ikinci devrede kabus yaşadık. Arka arkaya goller yedik. Belki sonlara doğru oyuna ortak olmayı denedik ama olmadı” dedi. Konsantrasyon sorunu yaşadıklarını itiraf eden İngiliz teknik adam, “İyi futbol oynuyoruz ama bazen olmaması gereken basit hatalar nedeniyle istediğimiz sonuçları alamıyoruz. Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyon kaybı yaşamamalısınız” ifadelerini kullandı.

Hamleler yine geç kaldı!

Serkan Asan dışında Fenerbahçe deplasmanında beklenen 11’i oynatan Trabzonspor’un teknik patronu Eddie Newton, orta sahada yine Kamil Ahmet’i görevlendirdi. İngiliz hoca, ikinci devrede ise oyun tamamen Fenerbahçe’nin hakimiyetine geçmesine rağmen hamleleri yapmakta yine gecikti. Newton, ancak 3. golden sonra ilk değişikliğini yaptı. Genç hoca Kamil Ahmet’in yerine forvet Djaniny’yi aldı. 83. dakikada ise Flavio’nun yerine Diabate girdi.



