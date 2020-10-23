İlk 5 haftalık performansıyla hem Trabzonspor hem de teknik direktör Eddie Newton beklentilerin altında kaldı. Fırtına, Fenerbahçe maçıyla yeni bir sayfa açmak istiyor.

İngiliz hoca, kritik mücadele öncesi oyuncularıyla sürekli toplantılar yaparken, motivasyonu üst seviyede tutuyor. Dünkü antrenmanda da takımla kısa bir toplantı yapan Newton’un, “Lige iyi başlayamadık ama biz bu değiliz. Bu maç camia ve taraftar için çok değerli. Bizim adımıza da büyük bir çıkış fırsatı. Pazar günü kim olduğumuzu herkese gösterelim. Potansiyelimiz de kalitemiz de bundan daha yüksek. Kazanıp öyle gelelim. Bunu yapacak gücümüz var. Unutmayın, rakip sizden iyi değil” dediği öğrenildi.

Final gibi bakıyor

Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun “Sana güveniyoruz. Sadece saha içine odaklan” mesajını gönderdiği Newton, Fenerbahçe mücadelesine final gözüyle bakıyor. Olası yenilgide İngiliz teknik adamın koltuğu ciddi tehlikeye girebilir. Genç hoca, deplasmanda kazanıp kredisini yükseltmek amacında.