İngiliz teknik adama basın toplantısında ilk olarak istifa edip etmeyeceği sorulurken, “Herhangi bir mücadeleden kaçmış veya kaçan biri değilim. Mücadeleyi sonuna kadar sürdürmek isteyen biriyim” cevabını verdi.

Sonrasında skoru ve gidişatı değerlendiren Newton, “Bu şartlar altında insanların eleştirilerini anlıyorum. Ancak bu olmaması gereken, saçma hataları yapmaya devam edersek bu şekilde sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Herkes gibi ben de çok kızgınım. Performansından memnun olmadığımız arkadaşlar var. Detaylı analizden sonra kararlar alacağız” dedi.