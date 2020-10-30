Newton’a zafer sözü

Abdulkadir Parmak’ın da takıma dönmesiyle yüzü gülen İngiliz hoca, tüm planlarını etkili futbol ve 3 puan üzerine yapıyor. Kasımpaşa mücadelesi öncesi Bordo-Mavili ekip adeta kenetlenmiş durumda. Son toplantıda futbolcular, hocalarına galibiyet sözü verdi. Ligde bu hafta kazanıp çıkışa geçeceklerini belirten Trabzonsporlu oyuncular, akşamki karşılaşmaya adeta final gözüyle bakıyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu da zorlu süreçte tüm sorumluluğu üzerine alarak Kasımpaşa mücadelesinde Eddie Newton’un takımın başında kalmasını isterken, geçen sezon Türkiye Kupası’nı kazandıran İngiliz hocaya bir kez daha destek oldu.

29 Ekim kutlaması

Trabzonsporlu futbolcular ve teknik heyet, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde antrenman öncesi Türk Bayrağı ile poz verdi. Bu fotoğraf, kulübün resmi internet sitesinden, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun” mesajıyla paylaşıldı, binlerce beğeni aldı.