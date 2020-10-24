Newton Fenerbahçe maçının 10 futbolcusunu belirledi

Kalede Uğurcan, defans hattında Pereira-Edgar-Vitor Hugo-Marlon olacak. Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe’nin de yeri garanti gözüküyor. İlk 11’in son formasına Hosseini, Kamil Ahmet, Diabate ve Yusuf Sarı aday. İşte İngiliz hocanın aklındaki iki farklı plan...

Ekuban ve Abdulkadir Parmak’ın yokluğunda Fenerbahçe maçının hazırlıklarına devam eden Trabzonspor’da, teknik direktör Eddie Newton yarın oynatacağı ilk 11’in 10 ismini netleştirdi. Buna göre kaleci Uğurcan Çakır’ın yanı sıra savunmada Pereira-Edgar le-Vitor Hugo-Marlon yer alacak. Baker ve cezası biten Flavio’yu orta sahada görevlendirecek olan İngiliz hoca, diğer 3 ismi Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Afobe olarak belirledi.

Ömür ortaya geçerse...

Son formaya ise tam 4 aday var. Bu isimler Diabate, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet ve Hosseini. Eğer Abdülkadir Ömür sağ kanatta başlarsa, merkez güçlendirilecek ve bu durumda orta sahada Kamil Ahmet-Hosseini ikilisinden biri oynayacak. Ömür’ün forvet arkasına çekilmesi halinde ise kanatta Diabate ile Yusuf Sarı arasında tercih yapılacak.

Kesin karar bugün

Newton, antrenmanlardaki taktik çalışmalarda her iki planı deniyor, 4 oyuncunun da son durumuna bakıyor. Geldiği günden beri hücum futbolunu benimseyen Newton, Fenerbahçe’nin güçlü orta sahası ve maçın deplasmanda oynanacak olması nedeniyle merkezi 3 oyuncuyla güçlü tutarak, yarınki karşılaşmaya daha temkinli bir 11’le çıkabilir. İngiliz teknik adam kesin kararını bugünkü son idmanda verecek.

Son ihtimal Djaniny

Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Diabate ve Hosseini’nin yanı sıra 11’i zorlayan bir diğer isim Djaniny Semedo. Ancak 1.90’lık forvet, sonradan dahil olduğu ve ilk kez forma giydiği Başakşehir maçında hazır bir görüntü sergilememişti. Her şeye rağmen antrenmanlarda sıkı çalışan Djaniny, Newton’dan görev istedi. İngiliz hoca ise tecrübeli forveti kulübede koz olarak tutmayı düşünüyor. Djaniny’nin sürpriz şekilde 11’e girmesi halinde ise Afobe forvet arkasında görev alabilir.







