Trabzonspor'un TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile oynadığı hazırlık maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Edward Newton mücadeleyi değerlendirdi.

Newton: "Bizim için iyi bir antrenman oldu"

Yeni transferlerin adaptasyona ihtiyacı olduğunun altını çizen Edward Newton, "Genç arkadaşlarımız ve diğer arkadaşlar için iyi bir antrenman oldu. Onları görme fırsatı bulduk. Bazı arkadaşlarımız kendi pozisyonlarda oynadılar bazıları da farklı yerlerde oynadılar. Genel olarak iyi iş çıkardık. İlk maçımızdı. Üzerine çalışmamız gereken konular var. Bunları arkadaşlarımızla değerlendireceğiz. İyi mücadele oldu. Yeni transferlerin gösterdiği performanslardan memnunum. Adaptasyon açısından onlar adına çok zor olacak. Başka bir ülkeden gelip başka bir ülkede futbol oynamak zor. İlerleyen zamanda adaptasyon sorununu da atlatınca takıma daha faydalı olacaklarını düşünüyorum. Samsunspor’a da başarılar diliyorum" diye konuştu.