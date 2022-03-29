2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off C Yolu'nda Kuzey Makedonya'ya 1-0 kaybederek Dünya Kupası şansını kaybeden İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Premier Lig'e dönebilir. İtalyan hoca ile Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu destekli konsorsiyum tarafından satın alındıktan sonra yeni sezonda Premier Lig'de çok daha iddialı olmayı hedefleyen Newcastle ilgileniyor.

Corriere della Sera, Roberto Mancini'nin Newcastle'ın başına geçebileceğini iddia etti. Newcastle'da menajer Eddie Howe, iyi bir iş çıkarıyor olsa da geçmişte Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamış Roberto Mancini gibi tecrübeli bir isme sıcak bakılıyor.

Roberto Mancini'nin başarıları ve tecrübesiyle Newcastle'ı bir seviye yukarı çıkaracak teknik adam olabileceği belirtiliyor.