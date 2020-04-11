Yaz döneminde Aston Villa'dan ayrılması beklenen Mısırlı oyuncu Trezeguet'nin talipleri artıyor.

Fransız gazeteci Manu Lonjon, oyuncu ile Süper Lig ekipleri Beşiktaş ve Galatasaray 'ın ilgilendiğini belirttikten sonra şimdi de Premier Lig'den Newcastle United'ın devrede olduğu aktarıldı.

Eski bir futbolcu olan Mısırlı sunucu Omar Rabie Yassin, Newcastle Menajeri Steve Bruce'un oyuncuya transfer teklifinde bulunduğunu açıkladı.

Newcastle, Trezeguet için devreye girmiş olsa da İngiliz ekibinin taraftarları bu transfere çok da sıcak bakmıyorlar.

The Chronicle'ın Twitter hesabından Newcastle'ın ilgisini duyurması sonrası taraftarlar olası transfere yönelik büyük tepki gösterdiler.



