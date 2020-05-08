Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma devredilecek Newcastle United, yeni sahipleriyle İngiltere Premier Lig'de iddialı olmak istiyor.

Mundo Deportivo'ya göre Tottenham'ın eski menajeri Mauricio Pochettino'yu başa geçirmek isteyen Newcastle, Arjantinli hocaya da hedeflere uygun iddialı bir kadro sunmak istiyor.

Bu doğrultuda Newcastle, birçok takımın transfer listesinde yer alan Philippe Coutinho için hamle yapmaya hazırlanırken savunma hattını da Napoli'den Kalidou Koulibaly ile güçlendirme niyetinde.

İki oyuncu için başka Premier Lig ekipleri de devrede olmasına rağmen özellikle Koulibaly'de Liverpool'un avantajlı konumda olduğu belirtiliyor.