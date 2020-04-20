Newcastle'a yeni sahiplerinden 200 milyon Pound'luk transfer bütçesi!
Newcastle United'ı satın alma noktasındaki Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli konsorsiyum, ilk etapta transfer harcamaları ve olası yatırımlar adına İngiliz kulübüne 200 milyon Pound'luk bir bütçe sunmaya hazırlanıyor.
Newcastle United, İngiltere'de dengeleri değiştirebilecek bir devir işleminin son noktasına gelmiş durumda.
Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli Amanda Staveley'in liderlik ettiği konsorsiyum tarafından 300 milyon Pound karşılığında alınmaya hazırlanan Newcastle, yeni sezon için ciddi de bir bütçe elde edecek.
7 milyar Pound'luk serveti olduğu belirtilen Muhammed bin Selman, Daily Star'a göre ilk etapta kulübe transfer ve yatırım çalışmaları adına 200 milyon Pound'luk bir harcama bütçesi sağlayacak.