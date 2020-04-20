Newcastle United, İngiltere'de dengeleri değiştirebilecek bir devir işleminin son noktasına gelmiş durumda.

Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman destekli Amanda Staveley'in liderlik ettiği konsorsiyum tarafından 300 milyon Pound karşılığında alınmaya hazırlanan Newcastle, yeni sezon için ciddi de bir bütçe elde edecek.





7 milyar Pound'luk serveti olduğu belirtilen Muhammed bin Selman, Daily Star'a göre ilk etapta kulübe transfer ve yatırım çalışmaları adına 200 milyon Pound'luk bir harcama bütçesi sağlayacak.