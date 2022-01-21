Newcastle United’ın transferde yeni hedefi Robin Gosens

Ara transfer döneminin en ilgi çekici kulübü Newcastle United, yükselen bütçesinin ardından transferlerine devam ediyor. Kieran Trippier ve Chris Wood’un ardından kadrosuna bir oyuncu daha katmaya hazırlanıyor. Sağ bek pozisyonuna Trippier takviyesi yapan Newcastle, sol bekini de Atalanta’nın sol kanat beki Robin Gosens ile güçlendirmek istiyor. Atalanta ile sözleşmesi 2023 yazından bitecek olan Alman oyuncu, Atalanta ile yaptığı çıkışından ardından Euro 2020’de Almanya milli takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Euro 2020’deki performansının ardından bu sezon sakatlıklar sebebiyle ligde yalnız 6 maçta forma giyebilen Gosens’in büyük meblağlar ödeyebilecek Newcastle United’a gidişine sıcak bakıyor. 27 yaşındaki Alman oyuncunun yokluğunda onun yerine oynayan Giuseppe Pezzella’nın gösterdiği iyi performanslar sonrası bu transfere pazarlığına eli daha güçlü giren taraf Atalanta olacak.

Küme düşme hattında bulunan ve takıma direkt etki yapacak oyunculara ihtiyacı olan Newcastle United’ın bu transfer haberi İngiliz medyasında eleştiriler de alıyor. Gosens’in bu sezon sakatlıklar sebebiyle çok fazla maç kaçırmasından dolayı İngiltere Premier Lig temposuna ne kadar uyum sağlayabileceği akıllarda soru işareti yarattı.